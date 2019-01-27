Як Європа реагувала на газові маніпуляції Росії

Росія завжди любила влаштовувати імітацію сили та впливу. 1 січня 2009 року "Газпром" припинив постачання газу на територію України.

Таку думку у своєму відеоблозі "Хроніки неоголощеної війни" Віталій Дейнега.

Читайте також: "Газпром" терміново треба змусити підписати довгостроковий контракт, – Фурса

"7 січня 2009 року Росія повністю перекрила вентиль – без газу залишилися Болгарія, Греція, Хорватія, Угорщина, Австрія, Румунія, Словаччина та Польща. До переговорів під'єналася Єврокомісія. Тиждень пройшов в атмосфері невизначеності, протистояння і взаємних звинувачень", – розповів волонтер.

У 2009 році Європейський союз у відповідь на спробу Росії домінувати на внутрішніх газових ринках ЄС, прийняв Третій енергопакет. Це такий набір директивів, для того, щоб не допустити монополізації Європейського енергоринку, розділивши функції виробництва, доставки та збуту енергоносіїв,

– сказав засновник проекту "Повернись живим".

"Зокрема, завдяки Третьому енергопакету, оператори газопроводів що з’єднують "Північний потік" з європейською газовою інфраструктурою не мають права завантажувати себе газом з "Північного потоку" на 100%, а змушені лишити половину для інших постачальників, навіть якщо їх нема", –додав Дейнега.

Він зазначив, що поки Третій енергопакет не поширюється на газопроводи, що ідуть по дну моря. Проте скоріше за все це питання часу.

Відео повного випуску блогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 27 січня: