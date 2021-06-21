В полиции рассказали, что трагическая авария произошла ориентировочно 21 июня в 15 часов на 89 километре трассы "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевском районе. Окончательное количество пострадавших по состоянию на 17:50 21 июня еще устанавливают.

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В Одесской области погибли два человека

Приехавшие на место преступления полицейские сообщили о столкновении 4 автомобилей:

три легковушки – Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia;

а также грузовик DAF.



На Николаевщине столкнулись 3 легковых авто и грузовик / Фото Нацполиции

Смертельная авария произошла на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск": смотрите видео

На видео заметно, что на месте трагедии работает скорая помощь.

Из-за аварии на Николаевщине погибли люди: смотрите видео

В аварии погибли люди

Двое граждан погибли, это водитель и пассажир Chery Tiggo,

– рассказали в полиции.

Предварительно известно, что из-за аварии в больницу доставили 5 человек:

у людей травмы различной степени тяжести;

среди пострадавших – люди от 34 до 42-х лет и двое детей 2005 и 2013 годов рождения.

Однако в полиции говорят, что еще устанавливают окончательное количество пострадавших, причины и обстоятельства аварии.

По состоянию на 17:50 21 июня на месте аварии работают следователи, криминалисты, медики. А также спасатели, которые деблокируют тела.

Полиция квалифицировала произошедшее как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими авто, повлекшие гибель нескольких человек.

Издание "Новости Одесса" пишет, что по предварительной информации,"водитель джипа заснул за рулем".

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