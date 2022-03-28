Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 канала.

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По его словам, как правило, так было в советской армии, а в русской есть до сих пор, когда у людей что-то ломалось, они ехали к начальнику базы, где хранится техника на случай войны, и он за определенное вознаграждение раздавал разные детали, понимая, что военных действий может никогда не быть.

Я уверен, что так и есть, так что им (россиянам – 24 канал) понадобится очень много денег, чтобы все восстановить, а потом еще найти дураков, которые сядут за ту технику и поедут к нам пытаться воевать,

– рассказал военный.

Следует заметить, что по данным разведки, Россия часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворовали оптические приборы и электронику с содержанием драгоценных металлов.

Костенко рассказал о "расконсервированной" технике оккупантов: смотрите видео