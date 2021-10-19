Установлено также, что злоумышленники незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.
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Продавали компромат
Пять человек на 13 подконтрольных веб-сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках,
– сообщили в полиции.
- Новости в основном были о коррупционной деятельности "героев".
- К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.
Требовали криптовалюту
Информацию распространяли, пока лицо не просило об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту.
В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки,
– отмечают в НПУ.
Полиция провела обыски
Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах членов преступной группировки в Черниговской, Киевской областях и в столице.
Полиция открыла уголовное производство. Преступникам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия.
Правоохранители провели обыски у торговцев компроматом на политиков / Фото Нацполиции