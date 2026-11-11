Сократить Альянс вдвое: эксперт рассказал о радикальных ультиматумах Кремля

О радикальной позиции Кремля рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала.

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Требования России в отношении границ и давление на НАТО

По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский напрямую ретранслирует указания Владимира Путина, а Москва сейчас пытается пойти ва-банк. Несмотря на относительно небольшой аппаратный вес помощника российского диктатора, он имеет прямой доступ к Путину и лично ему отчитывается.

Помимо претензий на отказ Украины от Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, представители агрессора выдвигают глобальные требования к Западу.

Они, говоря простым языком, хотят, чтобы НАТО исключило страны, присоединившиеся к Альянсу с 1997 года. Россияне хотят, чтобы Альянс сократился ровно наполовину – чтобы 16 стран просто перестали быть членами НАТО– подчеркнул Иван Ступак.

Иван Ступак о максимальных требованиях Кремля на переговорах: видео

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Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, Болгарии и балканских странах. Главная задача Кремля заключается в выводе иностранного контингента НАТО с этих территорий и возвращении их к нейтральному статусу.

Затягивание переговоров и риторика Москвы

Заявления Мединского о том, что "каждая пядь земли будет возвращена России", свидетельствуют о нежелании Москвы вести конструктивный диалог. По мнению эксперта, присутствие такого переговорщика является попыткой выдвигать новые невыполнимые условия и сознательно затягивать процесс, как это ранее происходило в Женеве.

Ранее отмечалось, что Москва пытается превратить " раунд переговоров " в Абу-Даби в обсуждение вопросов безопасности всей Европы напрямую с Вашингтоном без участия Киева.