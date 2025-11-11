Только после достижения целей: в ISW проанализировали новое заявление Кремля о мире

Россия продолжает требовать от Украины полной капитуляции и не соглашается на переговоры. Представитель Кремля Дмитрий Песков 10 ноября подтвердил, что война завершится только после достижения всех "первоначальных целей России".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

С какими заявлениями снова выступили в России?

Кремль продолжает провозглашать свои максималистские требования и нежелание участвовать в переговорах, которые, по словам аналитиков, "приводят к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины".

Представитель Кремля Дмитрий Песков 10 ноября заявил, что Россия завершит войну только после достижения "целей, которые она поставила перед собой изначально".

Как напоминают в ISW, кремлевские чиновники регулярно подчеркивают стремление избавиться от якобы "коренных причин" конфликта. В России их определяют как расширение НАТО на Восток и дискриминацию русскоязычного населения Украины.

Аналитики добавляют, что первоначальные цели Кремля включают устранение действующего украинского правительства, установление пророссийского марионеточного режима, обязательства Украины не вступать в НАТО и отмену политики открытых дверей Альянса.

