Тільки після досягнення цілей: в ISW проаналізували нову заяву Кремля щодо миру

Росія продовжує вимагати від України повної капітуляції та не погоджується на переговори. Речник Кремля Дмитро Пєсков 10 листопада підтвердив, що війна завершиться лише після досягнення усіх "початкових цілей Росії".

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також У Кремлі цинічно заявили про готовність до миру, але за умов Москви

З якими заявами знову виступили в Росії?

Кремль продовжує виголошувати свої максималістські вимоги та небажання брати участь у переговорах, які, за словами аналітиків, "призводять до чогось меншого, ніж повна капітуляція України".

Речник Кремля Дмитро Пєсков 10 листопада заявив, що Росія завершить війну тільки після досягнення "цілей, які вона поставила перед собою спочатку".

Як нагадують в ISW, кремлівські чиновники регулярно підкреслюють прагнення позбутись нібито "корінних причин" конфлікту. У Росії їх визначають як розширення НАТО на схід та дискримінацію російськомовного населення Україною.

Аналітики додають, що початкові цілі Кремля включають усунення чинного українського уряду, встановлення проросійського маріонеткового режиму, зобов'язання України не вступати до НАТО та скасування політики відкритих дверей Альянсу.

Останні заяви мирні переговори