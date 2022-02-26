В Харькове из-за обстрелов и атаки врага объявлена тревога. Пока ВСУ и территориальная оборона активно "встречают" врага, жителей просят не подвергаться опасности.

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Харьковчан просят оставаться в укрытии

Украинские силы дают мощный отпор оккупантам, противостояние продолжается. В городе объявлена тревога, жителей просят уйти в укрытие.

Опасность быстро не минует, поэтому харьковчан просят оставаться в укрытиях как минимум до 17 часов. Будет ли потребность оставаться в укрытии еще дольше – станет известно впоследствии.

Мэр города Игорь Терехов обратился к гражданам и призвал держаться.

Сейчас мы делаем все, чтобы обеспечить людей продуктами, электроэнергией, водоснабжением, чтобы вы могли жить и продержаться,

– заявил он.

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