Украина выходит из карантина. Уже с 15 июня в стране возобновятся авиаперевозки. А о готовности возобновить международные рейсы из Киева заявили сразу три авиакомпании.

О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" подтвердили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir. Об этом говорится в сообщении аэропорта. Кроме того, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич".

К слову Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины

Свою готовность принимать международные рейсы в аэропорту Киева объясняют словами министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение.

Куда будут летать самолеты из аэропорта Киева

С 16 июня возобновят рейсы в 14 направлениях: