Три авиакомпании восстанавливают международные рейсы из Киева с 16 июня: направления
Украина выходит из карантина. Уже с 15 июня в стране возобновятся авиаперевозки. А о готовности возобновить международные рейсы из Киева заявили сразу три авиакомпании.
О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" подтвердили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir. Об этом говорится в сообщении аэропорта. Кроме того, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич".
К слову Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины
Свою готовность принимать международные рейсы в аэропорту Киева объясняют словами министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение.
Куда будут летать самолеты из аэропорта Киева
С 16 июня возобновят рейсы в 14 направлениях:
- Belavia: Минск (Беларусь)
- LOT: Варшава (Польша)
- WizzAir: Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин, Бремен, Нюрнберг, Ганновер (все – Германия), Вильнюс (Литва), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Гданьск (Польша).