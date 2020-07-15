"Сто первый законный способ" снять Сытника провалился с треском.

Неловкий стыд

Стыдом и позоро – в прямом эфире всех новостных телеканалов спикеру Разумкову пришлось провести самое короткое в истории внеочередное заседание Рады – 3 минуты. И снять вопрос с голосования просто потому, что в парламенте не набиралось голосов за этот план Дубинского, Гончаренко, Коломойского, Медведчука и прочей гопкомпании.

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А позориться и показывать всей стране, что голосов за отставку Сытника нет – не захотели. Потому просто не стали ставить на голосование.

Вопрос отставки Сытника, таким образом, снимается до осени.

Надеюсь, таким же тихим неловким стыдом закончатся голосования и по другим скандальным законопроектам, которые Рада должна успеть рассмотреть в оставшиеся до летнего дембеля три дня. Нам бы три дня продержаться до того, как они уйдут на каникулы и перестанут заниматься мелким и крупным вредительством.

Купаться в фонтанах, интересно, будут перед своими первыми летними каникулами?