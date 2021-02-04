Более миллиона гривен Олег Крот и Юрий Лазебников, управляющие партнеры холдинга TECHIIA, направили на обновление хирургических, ожоговых и реанимационных отделений в региональных больницах.

Источник: "Обозреватель"

Медучреждения Белой Церкви, Одессы и Черкасс получили многофункциональный операционный стол, аппарат для ускорения заживления ожогов и реанимационные кровати для новорожденных. Это оборудование приобрели основатели ОО "Фундация Течия" Олег Крот и Юрий Лазебников. Об этом пишет Обозреватель.

Мы расширили географию нашего благотворительного проекта. Количество больниц, которым мы помогаем, регулярно увеличивается, но наш принцип остается неизменным – создать долгосрочные положительные изменения для как можно большего количества людей,

– говорит Олег Крот, сооснователь "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.



Нейрохирургическому отделению КНП "Белоцерковская городская больница №2" Фундация помогла приобрести новый операционный стол. Он состоит из 5-секционного ложе, электрогидравлического привода и аксессуаров для быстрого позиционирования и фиксации пациента. Стол может быть доукомплектован, что позволит проводить разные типы хирургических вмешательств. Это приобретение обошлось в 740 000 грн.



В больнице в Белой Церкви на операционном столе от "Фундации Течия" уже провели более 120 операций.