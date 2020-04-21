Три совета для бизнеса: как развиваться во время карантина

Карантин заметно ударил по многим компаниям, особенно пострадали те, кто работал в офлайне. Безусловно, любой бизнес должен быть готовым к кризису и иметь запасной план. Но сейчас, как никогда, сложно применять стандартные подходы и прогнозировать.

Зрозуміло одне: щоб вижити – необхідно змінюватися. Як же розвивати свій бізнес під час кризи?

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Переходити в онлайн

Зараз діджиталізація – це вже не конкурентна перевага, а обов'язкова умова для існування. Припустимо, раніше ви працювали в офлайні, як же тепер продавати товар? Створювати свій інтернет-магазин або використовувати маркетплейси? Все просто: якщо власного сайту з можливістю замовлення товарів у компанії не було, то зараз не найкращий момент для його створення. Знадобиться час і ресурси не тільки, щоб його зробити, але і розкрутити. І доведеться витратити на це пристойну суму, якщо компанія немає сформованої клієнтської бази.

Набагато ефективніше почати продавати через маркетплейс. Там простіше шукати клієнтів, адже вони самі заходять на сайт у пошуках товарів. Крім того, можна спробувати продавати державі – через електронний каталог Prozorro Market. Він працює за принципом маркетплейса, з тією лише різницею, що покупці – державні компанії.

Провести реорганізацію

Напевно в компанії є процеси, які вимагають зусиль більше, ніж приносять користі. І до того, щоб їх спростити, просто не доходили руки. Тому саме час – замінити паперовий документообіг на електронний і відмовитися від холодних дзвінків. Також зараз не на часі організація заходів і робота рецепціоніста в офісі. Але це зовсім не означає, що співробітників, які займалися цими завданнями, потрібно звільнити. Можна задіяти їх у процесах, що зараз у більшому пріоритеті у компанії. Припустимо, займатися вхідними запитами клієнтів, обробляти їх, завантажувати і модерувати товари на сайті або ж маркетплейсі, доставляти продукцію. У будь-якому випадку, в кризові часи важливішим за якість товару може бути лише сервіс. А люди, які добре знають компанію, як ніхто, зможуть його забезпечити. Таким чином, ви матимете можливість оточити турботою клієнтів, які приносять вам дохід, і зберегти роботу тим, хто допоможе швидко відновити ваш бізнес після карантину.

Змінити рід діяльності

У зв'язку з епідемією пріоритети покупців змістилися, і попитом користуються вже не ті товари, що, наприклад, місяць тому. Розраховувати на відкладений попит теж не варто. Адже невідомо, як довго триватиме карантин, якою глибокою буде фінансова криза і наскільки впаде платоспроможність населення. А значить, потрібно йти іншим шляхом. Якщо у компанії є своє виробництво, то варто спробувати перепрофілювати його на виготовлення товарів, що зараз користуються попитом. Так, доведеться знайти нових постачальників сировини і змінити внутрішні процеси, але це краще, ніж зовсім не працювати. Або ж компанія має можливість зайнятися імпортом. Зараз почати це буде легше, бо держава спрощує сертифікацію товарів, ввезених із-за кордону. Продавати імпортовану продукцію можна як державі, так і комерційним компаніям.

Криза – це перевірка на міцність для будь-якого бізнесу. Компанії, які зможуть переналаштуватися під "карантинні реалії", отримають суттєві переваги після його закінчення. Вони зможуть знайти для себе нові ринки збуту, і поки частина конкурентів знизила свою активність, зайняти там ключові позиції.