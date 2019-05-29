Три способа взыскать с России 1,3 миллиарда долларов: объяснение "Ощадбанка"

Решение международного инвестиционного арбитражного суда в споре между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

Согласно международному праву существует немало различных механизмов приведения в исполнение решений международных судебных институтов. Об этом написало издание "Экономическая правда".

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В частности, принудительное исполнение взыскания денег с России возможно благодаря трем способам.

Первый способ – за счет государственной собственности России

В "Ощадбанке" сообщили, что по общему правилу, имущество, которое принадлежит государству, защищено специальным иммунитетом, поэтому из-за этого взыскание не может произойти. Вместе с тем, если государственная собственность используется с коммерческой целью, иммунитет такой собственности не предоставляется.

Соответственно, исполнение решения суда возможно только за счет, который является государственной собственностью Российской Федерации, но при этом используется с коммерческой целью.

Второй способ – через замену кредитора

В пресс-службе финансового учреждения объяснили, что в тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, "Ощадбанк" может просить суд заменить Россию на себя и требовать от должников уплаты долга именно банка.

Третий способ – за счет собственности государственных компаний

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания имущества государственных компаний, которые находятся на территории третьих государств через применение доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", – заявили в "Ощадбанке".

Может ли Россия избежать выплат

Победители суда напомнили, что Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около 1,3 миллиарда долларов и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около 16 миллионов долларов. Однако Россия не присутствовала при рассмотрении спора и вынесении решения, поэтому не признает его. Более того, Российская Федерация может инициировать процедуру отмены вынесенного арбитражного решения.

Поскольку была большая вероятность, что Россия проигнорирует слушания и не появится, поэтому не случайно местом слушания спора был избран Париж. Суды Франции издавна отказываются отменять решения, вынесенные в отсутствие ответчика, если последний был надлежащим образом уведомлен о разных этапах производств и ему была предоставлена возможность принять участие в арбитраже, но он ею не воспользовался,

– объяснили представители "Ощадбанка"

Международные арбитражные решения, вынесенные по результатам разбирательств во Франции, не могут быть обжалованы в порядке апелляции. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Франции, такие решения могут быть обжалованы только путем подачи иска об отмене решения.

При этом, процессуальное законодательство Франции предусматривает очень ограниченное количество оснований для отмены решения:

Арбитражный трибунал неправомерно решил, что дело является (или не является) подчиненным ему. Нарушения при назначении трибунала. Несоблюдение трибуналом своего мандата. Несоблюдение принципов надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства. Когда признание или исполнение решения будет противоречить международной публичной политике.

"Процедура отмены решения регулируется французским национальным законодательством с учетом норм международных конвенций, поэтому является достаточно длительной и сложной", – добавили в "Ощадбанке".

Почему Росссия должна выплатить деньги "Ощадбанку"?26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с Российской Федерации убытки, которые банк понес в результате аннексии Крыма, в размере 1,3 млрд долларов.



Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решения международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанка. Аргумент россиян – "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".