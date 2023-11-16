Швейцария стала 39 страной, поддержавшей эту инициативу. Швейцарская сторона убеждена, что преступления военной агрессии, совершенной против Украины, не должны остаться безнаказанными.

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Швейцария выступила за создание спецтрибунала для России

Швейцария официально присоединилась к основной группе стран, поддерживающих создание специального трибунала. Такое решение было принято во время встречи в Берлине 16 ноября, на которой страну представлял посол Франц Перес, руководитель Управления международного публичного права Министерства иностранных дел Швейцарии.

Участие в этой основной группе дополняет поддержку Швейцарией национальных и международных усилий по судебному преследованию и привлечению к ответственности всех международных преступлений, совершенных в Украине,

– говорится в пресс-релизе МИД.

В швейцарском МИДе заявили, что Международный уголовный суд имеет полномочия преследовать и проводить судебные процессы за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине. Однако у него нет юрисдикции по "преступлению агрессии" в полномасштабной войне, поскольку ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский устав.

Помимо поддержки создания специального трибунала для России, Швейцария намерена добиваться пересмотра Римского устава. Целью просмотра является облегчение юрисдикции МКС по "преступлению агрессии" во всех контекстах.

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