Авторы проекта рассказали во Львовском пресклубе, что их целью является фиксация преступлений представителей нынешней власти Белоруссии. В частности, это необходимо для того, чтобы будущие независимые органы могли провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

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"Интернет память" обо всех преступлениях

На сайте будут созданы профили чиновников, военных, пропагандистов и других лиц, причастных к преступлениям Лукашенко в Беларуси и за ее пределами. Каждый профиль содержит юридический вывод с указанием, за какие конкретные преступления лицо должно нести ответственность.

Это не просто безосновательные обвинения. В разделах расписано по каким пунктам белорусского и международного законодательства человек должен быть привлечен к ответственности,

– объяснил Александр Головастов презентуя сайт "Трибунал".

Вот так выглядит сайт "Трибунал", где будут доказательства военных преступлений белорусской власти / Скриншот с видео



На сайте будет размещена конкретная информация о каждом из преступников / Скриншот с видео

Важно ! Организаторы приглашают всех желающих присылать сведения о преступниках через специального анонимного телеграмм-бота. Отмечают, что информаторы будут полностью защищены.

Как будет функционировать сайт

Проект "Трибунал" - это своеобразная "цифровая память", которая поможет не дать забыть преступления диктаторского режима Лукашенко, даже если они будут замалчиваться или извращаться.

Авторы подчеркнули, что архив сайта сохранит факты для будущих поколений белорусов.