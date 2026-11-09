"Последствия чрезвычайно серьезны": Россия вновь нанесла удар по Трипольской ТЭС

Для нанесения ударов по предприятию противник теперь использует баллистические ракеты и реактивные ударные беспилотники. Об этом 9 ноября сообщили в ПАО "Центрэнерго".

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ТЭЦ снова под обстрелом

В энергокомпании рассказали, что с конца сентября Россия существенно увеличила интенсивность обстрелов этой ТЭС и изменила тактику атак. Несмотря на то, что объект обезопасен защитными сооружениями, новая тактика врага создает беспрецедентные угрозы.

В течение короткого времени противник может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры– отметил генеральный директор Центрэнерго Сергей Исаченко.

Отмечается, что специалисты смогут точно оценить нанесенный ущерб и определить объемы необходимых восстановительных работ только после детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры.

Последствия российской атаки на Трипольскую ТЭС / Центрэнерго

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Напомним, за прошедшую неделю Россия 128 раз атаковала энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру Украины. В результате этих ударов по состоянию на утро 9 ноября часть потребителей в 12 областях были без электроснабжения. Больше всего пострадали объекты в Днепропетровской и Киевской областях.