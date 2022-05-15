Больше всего они акцентировали на призыве лидера группы спасти наших защитников из "Азовстали". 24 канал собрал для вас несколько ярких реакций СМИ разных стран.

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The Guardian

В издании уверены, что Украина рассчитывала на выход в финал Евровидения. Мол, именно поэтому Kalush Orchestra "вывел" Мариуполь на сцену только сейчас.

Наших исполнителей журналисты The Guardian назвали "сильными фаворитами". А вот призыв защитить защитников "Азовстали" они никак не комментировали. Однако полностью процитировали слова солиста группы Олега Псюка.

Почему считают, что рассчитывали на выход в финал

Был шанс, что группа дисквалифицируется за такой призыв. Дело в том, что на конкурсе есть запрет на политические высказывания. Аудитория финала Евровидения, по предварительным расчетам, достигает 200 миллионов человек.

А вот полуфинал смотрело гораздо меньше зрителей. Поэтому об "Азовстале" тогда могли бы узнать гораздо меньше людей. Важно и вспомнить, что дисквалификации и сейчас не будет. Организаторы заявили, что не увидели никаких политических высказываний.

Toronto Sun

В публикации, которая появилась после выступления, назвали Kalush Orchestra реальными претендентами на победу. Там отметили, что сейчас в мире есть большая волна сострадания общественности после вторжения России в Украину. Как оказалось, журналисты не ошиблись

Этот ресурс привел полную цитату солиста группы и использовал ее, чтобы напомнить о ситуации в Мариуполе. Рассказали о постоянных обстрелах и бомбардировках "Азовстали", а также назвали территорию завода "последним бастионом" наших воинов в городе.

tv8.md

Освещение событий от этого молдавского СМИ оказалось очень интересным. В румыно-языковой версии там рассказали очень подробно о выступлении и призыве спасти Мариуполь. Также отметили, что "зрители были в восторге от выступления украинцев". И встроили видео номера Kalush Orchestra.

А вот в русскоязычной версии не было ни одного упоминания о выступлении Украины на конкурсе. Однако там сделали определенную информационную диверсию, направленную на русскоязычных читателей. В новости о выступлении представителя Румынии почти ничего не написали и вставили только видео обращения Олега Псюка о Мариуполе.

Corriere Della Sera

На сайте известной итальянской ежедневной газеты отметили, что победа была бы символической. По их мнению, таким образом мировое сообщество в очередной раз выразило поддержку украинцам. В большинстве текста с описанием выступления журналисты акцентировали именно на призыве помочь Мариуполю и "Азовстали".

SAPO

Португальское издание тоже называло украинскую группу фаворитом конкурса. Его журналисты также большинство текста посвятили именно теме Мариуполя.

Там подробно рассказали о непрекращающихся атаках российских войск на территорию металлургического завода. Напомнили и о том, что власти России принципиально не дают вывезти даже раненых украинских защитников.

Leggo

Этот итальянский сайт сразу отреагировал на выступление и заявление. Но рассказал о ситуации на "Азовстали" в деталях, только когда Олег Псюк это прокомментировал на пресс-конференции. Ресурс следует выделить и потому, что он очень много писал о представителях Украины на конкурсе. При этом не только вспоминали саму группу, но даже объяснили своей аудитории контекст песни.

Ведь, прежде всего, композиция посвящена матерям участников Kalush Orchestra. Но Leggo перевело ее, чтобы указать читателям на строчку о войне в Украине.

Как публикации помогли победить в конкурсе

После всех выступлений началось зрительское голосование за победителя. Несмотря на безумную поддержку Украины наша группа могла не выиграть, поскольку сильное представление имела и Великобритания.

Каждая из новостей, где Kalush Orchestra называли фаворитом, увеличивала количество голосов. Многократное повторение о потенциальной победе часто побуждает аудиторию подсознательно поддерживать того, кто в более выигрышной позиции.

Следует отметить, что это один из медийных приемов, которые используются даже в выборах парламентов и лидеров стран. В частности, для этого делают фейковые социологические опросы.

Обратите внимание! Это далеко не все мировые СМИ, написавшие о победном выступлении Kalush Orchestra на Евровидении. А ведь представители Украины на песенном конкурсе действительно спровоцировали волну ажиотажа по всему миру.

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