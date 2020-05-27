Трижды по 101 минуте или что вам следует знать о пожарной безопасности, кроме номера 101

30 мая впервые в Украине состоится общенациональный марафон по пожарной безопасности, который организует международный образовательный центр Safety Park. В рамках марафона будет проведено три бесплатные онлайн-лекции по пожарной безопасности.

Зарегистрироваться может каждый желающий в возрасте от 12 лет. В качестве лектора выступит опытный спасатель со стажем оперативной работы более 15 лет – Александр Стерликов.

Узнать больше про вебинары и зарегистрироваться можно по ссылке.

Лекции состоятся в рамках комплексного курса #Курс100, который недавно стартовал для студентов центра Safety Park. На нем 500 человек разного возраста учатся лучшим мировым практикам и инструментам защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности.

Организаторы сообщили, что раз в неделю будут приглашать к просмотру лекций курса всех желающих:

"Мы очень счастливы, что наш комплексный #Курс100 заинтересовал многих людей и мы получили тысячи заявок на вступление. Но, к сожалению, мы имели возможность зачислить на курс только 500 студентов. На многочисленные просьбы тех, кто не прошел отбор или не имел возможности проходить весь курс, мы решили раз в неделю делать открытые лекции для всех желающих", – рассказывает Ольга Дробышева, основательница проекта.

Расписание лекций на 30 мая:

10:00-12:00 Пожарная безопасность в транспорте. Что делать при пожаре в различных видах транспорта (автомобиль, автобус, поезд, метро, самолет, водный транспорт). Типичные ошибки. Правильный протокол действий.

15:00-17:00 Пожарная безопасность в быту. Или запах дыма – повод вызвать пожарную? Что делать, если в доме пожар (в жилом, в отеле, в ТРЦ). Типичные ошибки. Правильный протокол действий.

19:00-21:00 Пожарная безопасность на предприятии. Что делать. Типичные ошибки. Правильный протокол действий.

Следить за новыми лекциями можно на страницах образовательного центра в Facebook и Instagram.

Событие лекций в Facebook.