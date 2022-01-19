Об этом в своем фейсбуке написал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. "Воспользовался возможностью получить дополнительную защиту от коронавируса", – написал он.

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Как рассказал глава Минздрава, базовый курс вакцинации он получил от компании AstraZeneca. Между тем для бустерной дозы вакцины Ляшко выбрал препарат Moderna.

Бустерную дозу вакцины уже получили:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;

министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко;

министр культуры Александр Ткаченко;

министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как происходила вакцинация бустерной дозой в Кабмине: смотрите видео из телеграма Шмыгаля

Министры о бустерной дозе

После вакцинации бустерной дозой, министр науки и образования Сергей Шкарлет призвал вакцинироваться украинцев. "Сам вакцинировался и всех приглашаю", – отметил министр в своем телеграм-канале.

Министры получили бустерные дозы / Фото из фейсбука Ляшко и телеграм-каналов Шкарлета и Ткаченко

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, который также получил бустерную дозу вакцины, написал, что верит ученым и врачам, которые доказали, что вакцинация снижает риски заболеть коронавирусом и облегчает протекание болезни.

Это особенно важно, так как, по данным ВОЗ, нас ждет новая волна, связанная с распространением штамма Омикрон,

– добавил Ткаченко.

Бустерная доза в Украине: главное

4 января 2022 года Минздрав разрешил в Украине применять бустерную дозу для пожилых людей.

Еще 13 декабря в Украине одобрили 3 дозу COVID-вакцины. В частности для лиц с ВИЧ, раком крови, перенесших трансплантацию органов, проходивших химиотерапию и других.

По словам Ляшко, Украина готова к бустерной вакцинации, так как законтрактовала вакцину Pfizer – 25 миллионов доз, на 2023 год – еще 25 миллионов доз.



Что нужно знать о бустерной дозе / Инфографика 24 канала