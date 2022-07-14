Так, правительство Канады позволило вернуть в Германию отремонтированную турбину, которую фактически получит россия. Трюдо говорит о "непростом исключении из санкций".

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Премьер добавил, что санкции "направлены против путина и его помощников, они не предназначены для того, чтобы нанести вред союзникам Канады". Однако он заверил, что Оттава однозначно будет поддерживать Украину и дальше.

Украинцы в Канаде обратились в суд

Всемирный конгресс украинцев в Канаде обратился к правительству по отмене решения, информируют на странице организации. Просили, чтобы все антироссийские санкции оставались и были усилены.

Поскольку эти обращения были безуспешными, украинцы подали в суд. Там отметили, что решение о предоставлении разрешения не было обоснованным и прозрачным.

Это исключение из режима санкций против россии абсолютно неприемлемо. Существуют реальные альтернативы газовым потребностям Германии, включая закупку через украинский трубопровод,

– отметили в иске.

Следовательно, требуют аннулировать решение о передаче турбины.

Это исключение ведет к разрушению санкционного режима.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга подчеркнул, что решение Канады – ошибка, ставящая в победную позицию россию. Решение не решит, а только умножит проблемы. Санкционный режим не должен подстраиваться под прихоти или капризы россии.

Кулеба тоже наблюдает за судебным иском украинцев. Он добавил, что даже в самой Канаде многие не согласны с таким прецедентом, поскольку он ведет к разрушению санкций.

Что этому предшествовало

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