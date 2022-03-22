Трюдо будет находиться в Брюсселе с 23 по 25 марта. Он обратится в Европейский парламент, посетит саммит НАТО и встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Премьер будет говорить с мировыми лидерами относительно поддержки Украины, которая защищает свой народ, суверенитет и территориальную целостность от агрессора России.

Повторный визит Трюдо

В начале месяца Джастин Трюдо уже ездил в ЕС. Он посетил Польшу, Латвию, Германию и Великобританию. Тогда политик анонсировал дополнительное предоставление Украине оборонительного оружия и гуманитарной помощи.

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