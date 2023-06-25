В Министерство обороны, Главнокомандующего, Командующего Сил территориальной обороны и других ведомств депутаты Черновицкого райсовета направили обращение относительно злоупотреблений командованием 92-го обТрО 107-й ОБРТРО РУ "ЗАХИД" Александра Марича. Депутаты единогласно поддержали обращение – "За" проголосовали 31 депутат райсовета. Об этом рассказал депутат районного совета, военнослужащий Артем Жук.

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Предвзятое отношение, шантаж и издевательство: н а что жалуются военные

Военные жалуются, что подполковник Александр Марич якобы находится в отношениях с лейтенанткой Курдельчук, и что оба "предвзятого относятся к отдельным офицерам и солдатам, безосновательно их обвиняют в невыполнении команд, игнорируют неотложные отдельные вопросы личного состава, проявляют личную неприязнь". Основные офицеры управления батальоном от марта отстранены от должностей или переведены в другие формирования. А тех, кто не согласен, комбат шантажирует.

Начальника штаба Федика М. с нарушением Устава пытались перевести на низшую должность командира роты (хотя у него нет замечаний и взысканий) в другой батальон, угрожая, что если он не напишет рапорт, то они с комбригом отправят его родного брата, который служит в этой же 107-й бригаде, но в другом батальоне, под Бахмутом. Шантаж – еще одна из черт комбата Марича,

– сказал Жук.

Сама атмосфера в ТРО демотивирует военных, поэтому большинство из них освобождаются или переводятся. По крайней мере пытаются, потому что их рапорты долго никто не рассматривает. Жук утверждает, что Марич "сознательно игнорирует рассмотрение рапортов подавляющего большинства военнослужащих батальона по законным отпускам или медицинским обследованиям, также не рассматривает своевременно другую документацию".

Комбата обвиняют в запрете на медицинскую помощь и доведении до смерти военных

Артем Жук сообщил, что врач Цыбульская Инна, руководитель медпункта, со скандалом перевелась в Черновцы, потому что "настаивала на лечении бойцов, а комбат и лейтенант Курдельчук считали иначе". В частности, строго запрещено отправлять бойцов на лечение в другие медучреждения, так что их держат в изоляторе до полусмерти, а затем срочно приказывают спасать.

Жук предоставил перечень военнослужащих, в отношении которых усматриваются нарушения протоколов лечения и рассказал о случае, когда "трудотерапия" убила военного, который должен получать лечение или по крайней мере быть уволен из рядов ВСУ.

Речь идет о Сандуляке М.Г, умершем 05 июля 22 года. Цыбульская отмечала, что его нужно лечить, но мужчину вместо этого погнали на марш-бросок. А после этого приказом командования он должен был спать у палатки на полигоне. Вечером еще искали спальный мешок и каримат, а к утру Сандуляка обнаружили уже мертвым.

Сандуляк был 1969 года рождения и имел хроническую зависимость от алкоголя и больное сердце. Вместо того чтобы попытаться вылечить его или уволить из рядов ВСУ, его пытались лечить "трудотерапией". Это доведение до смерти. Это был первый 200-й в небоевых условиях. И все – через советские методы командования бригады и батальона, типа "я вам покажу". Перед этим заставляли покойного траву щипать на солнце. Издевательство и доведение до смерти,

– утверждает Артем Жук.

В чем еще обвиняют Марича

Кроме вышеперечисленного, комбата обвиняют в подделке документов по продовольствию батальона. По словам Жука, обслуживание, запчасти, ремонт автотранспорта осуществляется на средства военнослужащих и волонтеров.

Также военные сообщают, что комбат и его визави постоянно дают незаконные поручения подчиненным командирам по сбору персональных данных военнослужащих, что прямо запрещено законом: какие автомобили в частной собственности военных, их регистрационные номера, где проживают.

Жук добавил, что все служебные расследования якобы затягиваются лейтенанткой Курдельчук.