В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о том, как недосмотр за детьми привел к трагедии.

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Дети пострадали из-за взрывчатки, которую нашли

В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков (12 – 14 лет) обнаружили взрывоопасный предмет и играли с ним. В результате произошел взрыв.

Детей госпитализировали в больницу. Один из подростков находится в реанимации.

Спасатели обратились к родителям с просьбой контролировать досуг их детей, не оставлять без присмотра малышей. Детям следует рассказывать об опасности взрывоопасных и подозрительных предметов.

Напомним, ранее общественная организация "Ассоциация саперов Украины" назвала общую площадь потенциально-опасной территории Украины, которая может содержать взрывоопасные предметы из-за войны России. Разминировать по состоянию на 23 марта нужно уже не менее 82 525 квадратных километров.

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