Трое школьников подорвались на самодельной петарде в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области трое школьников решили взорвать самодельную петарду. В результате взрыва все трое несовершеннолетних были госпитализированы в больницу.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Студенческом парке (бывший Комсомольский парк), сообщает УНИАН.

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Два 15-летних подростка и один 14-летний были госпитализированы в детскую больницу с диагнозом "резаные раны нижних конечностей".

"Угрозы жизни нет. На месте работает полиция", – сообщила пресс-офицер полиции Анна Васенко.