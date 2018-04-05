Трое школьников подорвались на самодельной петарде в Кременчуге
В Кременчуге Полтавской области трое школьников решили взорвать самодельную петарду. В результате взрыва все трое несовершеннолетних были госпитализированы в больницу.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в Студенческом парке (бывший Комсомольский парк), сообщает УНИАН.
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Два 15-летних подростка и один 14-летний были госпитализированы в детскую больницу с диагнозом "резаные раны нижних конечностей".
"Угрозы жизни нет. На месте работает полиция", – сообщила пресс-офицер полиции Анна Васенко.
Источник: 24 Канал
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