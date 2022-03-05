Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что также у Тростянки проблемы с питанием.

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"Постоянно обстреливают мирных жителей в Тростянке, который сейчас под оккупацией. Особенно если кто-то достает мобильный телефон, то сразу открывают огонь на поражение", – сказал Живицкий.

Обстрелы Ахтырки

С начала нового российского вторжения враги постоянно атакуют Ахтырку в Сумской области. Оккупанты в течение 5 марта сбрасывают на город авиабомбардировки.

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