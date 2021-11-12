На днях в контрольный пункт въезда – выезд "Каланчак" со временно оккупированного Крыма прибыл автомобиль Renault Trafic.
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Тротил в варенье
В автомобиле были водитель и трое пассажиров, все – граждане Украины.
Во время осмотра транспорта и находившихся в нем вещей пограничники совместно с представителями СБУ и инспектором таможни обнаружили банку варенья. В ней была тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили холодное оружие.
Пограничники нашли тротил в варенье / Фото Госпогранслужбы
Об инциденте сообщили полицию
В следствии выявления признаков уголовного правонарушения, о котором идет речь в статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, военнослужащие вызвали представителей Нацполиции.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Также у злоумышленников нашли холодное оружие / Фото Госпогранслужбы