На днях в контрольный пункт въезда – выезд "Каланчак" со временно оккупированного Крыма прибыл автомобиль Renault Trafic.

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Тротил в варенье

В автомобиле были водитель и трое пассажиров, все – граждане Украины.

Во время осмотра транспорта и находившихся в нем вещей пограничники совместно с представителями СБУ и инспектором таможни обнаружили банку варенья. В ней была тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили холодное оружие.

Пограничники нашли тротил в варенье / Фото Госпогранслужбы

Об инциденте сообщили полицию

В следствии выявления признаков уголовного правонарушения, о котором идет речь в статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, военнослужащие вызвали представителей Нацполиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия.



Также у злоумышленников нашли холодное оружие / Фото Госпогранслужбы

Обратите внимание! В Черновицкой области СБУ недавно ликвидировала преступную группу, которая подпольно производила контрафактные сигареты. Дельцы переправляли продукцию в Европейский Союз. Ежемесячно они производили по 100 тысяч пачек сигарет на почти 1 миллион гривен.