Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он сравнил необходимость возможной регулярной вакцины от COVID-19 с прививкой против гриппа.

К теме Ляшко советует воздержаться от путешествий из-за нового штамма Омикрон

Придется ли постоянно ревакцинироваться

На вопрос ведущей, действительно ли придется постоянно ревакцинироваться против коронавируса, глава украинского Министерства здравоохранения ответил, что прогнозировать трудно.

Трудно прогнозировать. Даже если мы будем вакцинироваться достаточно часто против коронавируса – это ничего страшного. Поскольку люди, которые вакцинируются каждый год против гриппа, привыкли к тому, что эта прививка становится традиционной. Виктор Ляшко Министр здравоохранения

Ляшко отметил, что многие украинцы уже привыкли в начале осени идти в аптеки или учреждения здравоохранения и прививаться против гриппа. Он отметил, что является одним из тех людей, которые ежегодно вакцинируются против гриппа.

Обратите внимание! По словам главы Минздрава, вакцинироваться против гриппа необходимо регулярно, ведь штаммы этой болезни постоянно меняются.

В каком случае придется вакцинироваться ежегодно

Как подчеркнул министр, есть предположение, что коронавирус впоследствии может стать сезонной болезнью. В таком случае людям придется получать бустерную дозу вакцины каждый год.

В то же время Ляшко предполагает, что, возможно, человечеству удастся создать лекарство против коронавируса. Они позволят "уничтожить" COVID-19 целиком, поэтому постоянная ревакцинация будет ненужной.

Читайте также В изоляции и с родными, – Ляшко призвал проводить новогодне-рождественские праздники безопасно

Коронавирус в Украине: главные новости