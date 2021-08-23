Сколько на самом деле людей выехало из Украины за 30 лет – не знает никто, но по приблизительным оценкам, до 10 миллионов – это население нескольких областей.

Читайте также Нация, которая уезжает: как вернуть украинских трудовых мигрантов домой

По оценкам бывшего министра Дмитрия Дубилета, за прошедшее десятилетие, из Украины выехали и не вернулись почти 4 миллиона украинцев, то есть чуть менее 10% населения страны. Более точные цифры привести невозможно, потому что последняя перепись населения Украины делалась в 2001 году, а перепись 2020-го была виртуальной и делалась по принципу "пальцем в небо".

Статистика свидетельствует, сейчас за границей постоянно находятся около 2,5 – 3 миллиона украинцев, так называемых "трудовых мигрантов". Их количество может увеличиваться в несколько раз вследствие так называемой сезонной миграции. Большинство из них ехали вовсе не за "фантастическим кофе" и Венской оперой, которые обещал президент Порошенко в 2017 году, когда заработал безвиз.

Эти цифры – приговор для государства. Они указывают на то, что люди не верят власти и не желают быть частью этого проекта. А еще – сигнал для чиновников проснуться и что-то уже наконец делать. Украина – демократическое государство и здесь нельзя закрыть границы и запретить миграцию собственных граждан, как в Беларуси или в Афганистане.

Если государство не предпримет и не создаст условия для возвращения заробитчан – украинцев вскоре будет не 40, а 30 миллионов. Из них треть или даже половина – пенсионеров.