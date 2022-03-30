Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель управления Изюмского городского совета Максим Стрельник. Он подчеркнул, что нет даже возможности похоронить людей.

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"Российские оккупанты с помощью предателей еще 3 недели назад смогли форсировать реку Северский Донец, но не заходили в город, однако они смогли заблокировать дорогу и это длилось примерно 3 недели. Ни городские власти, ни волонтеры, не могли доставить гуманитарную помощь", – сказал Стрельник.

В блокаде 20 тысяч человек

По словам представителя горсовета, оккупанты берут людей в заложники и создают гуманитарную катастрофу. Он отметил, что без преувеличения может назвать ситуацию в Изюме геноцидом.

Стрельник сказал, что ситуация в городе такая же, как и в Мариуполе. Разница только в количестве населения: в Мариуполе – полмиллиона, а в Изюме – 50 тысяч. Руководитель управления горсовета сообщил, что в настоящее время 20 тысяч изюмчан находятся в полной блокаде без пищи, воды и лекарств.

Иногда удается связаться с теми, кто находится в городе. Они поднимаются на высоту и там звонят. Отправляют видео, где трупы наших людей лежат в центре города. Никто их не может похоронить, потому что постоянные авиаудары, артиллерия. Это действительно ужас,

– рассказал Стрельник.

Представитель горсовета Изюма о ситуации в городе: смотрите видео