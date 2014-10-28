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      ЦИК обработала более 83% протоколов: "Свобода" вне парламента

      113303 Читати новину українською
      Голосование
      Голосование / Getty Images

      ЦИК обработала более 83% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно этим подсчетам, 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, преодолевают шесть политических сил.

      "Народный фронт" получает 22,02%, партия "Блок Петра Порошенко" – 21,65%, "Самопомич" – 10,98%, "Оппозиционный блок" – 9,53%, Радикальная партия – 7,47%, "Батькивщина" – 5,7%. 

      Партии "Свобода" для преодоления барьера не хватает около трети процента, у нее 4,69%. 

      Досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 26 октября.

      К слову, кандидат в одномандатном избирательном округе №116 от партии "Свобода" Ирина Фарион считает, что те, кто голосовал не за нее, являются рабами.

      Теги: Новости политики Результаты виборов Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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