ЦИК обработала более 83% протоколов: "Свобода" вне парламента

ЦИК обработала более 83% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно этим подсчетам, 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, преодолевают шесть политических сил.

"Народный фронт" получает 22,02%, партия "Блок Петра Порошенко" – 21,65%, "Самопомич" – 10,98%, "Оппозиционный блок" – 9,53%, Радикальная партия – 7,47%, "Батькивщина" – 5,7%.

Партии "Свобода" для преодоления барьера не хватает около трети процента, у нее 4,69%.

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 26 октября.

К слову, кандидат в одномандатном избирательном округе №116 от партии "Свобода" Ирина Фарион считает, что те, кто голосовал не за нее, являются рабами.