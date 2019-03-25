Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей

Міста розростаються, темп руху зростає, а якість транспорту залишається на рівні 90-х років. Більшість українців прагнуть пересісти з громадського транспорту на власний. Адже, як писали Ільф та Петров у романі "Золоте теля": "автомобіль – це не розкіш, а засіб пересування". Комфортний засіб пересування.

Яка основна функція транспорту у повсякденному житті? Зручно, швидко та безпечно дістатись із пункту "А" в пункт "Б". Особисте авто зручне і безпечне. Звісно, якщо ми його доглядаємо. Від нас залежить, чи ми дотримуємось дистанції, пристібаємо ремінь, не перевищуємо швидкість.

За даними столичної системи "безпечне місто", до Києва щодня в'їжджають та виїжджають понад 200 тисяч машин. Всього ж містом їздить близько мільйона автівок. Інколи швидкість перевищити неможливо. Все місто від центру до околиць стоїть у кількагодинних корках. Подеколи здається, що у заторах можна познайомитись, одружитись та народити дітей. У заторах стоять і потужні джипи, і кабріолети, і ланоси і автобуси з маршрутками.

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Я спитав підписників у Facebook, що треба зробити, щоб вони пересіли з автівок на громадський транспорт. Найчастіші відповіді стосувались безпеки та зручності пересування. Громадський транспорт у великих містах абсолютно не задовольняє потреби людей. А по всій країні найважливішим питанням є безпека. Особливо у наземному транспорті.

Трагедія Всеукраїнського масштабу

Протягом минулого року у ДТП за участі маршруток і автобусів загинули 143 людини, отримали травми понад 1200. Майже половина ДТП сталась з вини маршрутки. Такі дані по країні наводить Укртрансбезпека. Вони готують щотижневі звіти, за якими можна спостерігати динаміку аварій. А динаміка не втішна.

Цьогоріч кількість аварій за участі маршруток може збільшитись удвічі. За три з половиною місяці 2019 року 47 людей загинули в ДТП із громадським транспортом. За аналогічний період 2018 року загиблих було 29. Зросла і кількість аварій з вини водіїв маршруток.

На рейси виходять зламані автомобілі, а водії часто напідпитку чи під наркотичним сп'янінням. Це трагедія всеукраїнського масштабу. Маршрутки вбивають людей і в Києві, і у Львові, і в малих містечках.

Тільки цього тижня у Львові водій маршрутки збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході. Дитина померла на місці. У Києві біля метро Дорогожичі маршрутка збила трьох жінок, які переходили дорогу на зелене світло. А у Сумах затримали водія який возив людей під дією наркотиків. Тільки за цей тиждень. Про яку безпеку тут казати?

Проблеми є не лише у приватних перевізників. Наприклад, столичне ДТП сталось за участю комунальної маршрутки. Все через відсутність контролю за технічним станом авто та здоров'ям водіїв. Формальний контроль є, але тільки на папері.

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Життя українців під загрозою

В Україні немає державної політики розвитку громадського транспорту. Більше того, стратегії немає і на місцевому рівні. А там де і є, вона не виконується. Наприклад, столична влада вимагає від перевізників міняти кожен 4-й автобус щороку. Це дозволить забезпечити повне оновлення автопарку протягом чотирьох років.

Через бездіяльність столичної влади та Укртрансбезпеки, ця норма не виконується жодним перевізником. Ба більше, на рейси виходять маршрутки, які розвалюються на ходу. Перевізників не контролюють, не штрафують і в них не забирають маршрути. Є і випадки, коли з перевізником вже розірвали угоду, забрали ліцензію, а він продовжує возити людей. Якщо з пасажирами такої маршрутки щось трапиться – відповідальність ніхто не понесе.

У столиці затверджено Стратегією розвитку Києва до 2025 року. Вона передбачає відмовитись від маршруток та перейти на міський електротранспорт. Об'єктивно, відмовитись від малих автобусів неможливо. Вони мають підвозити людей з малих вулиць до основних транспортних шляхів. Наприклад, везти людей зі спального мікрорайону до метро або до широкополосних доріг, де люди будуть пересідати у великий електротранспорт. Проте, міська влада не переглядає діючі маршрути і не контролює якість перевезень. У 2018 році 33 перевізники возили людей по 157 маршрутам. На сьогодні скасовано тільки один маршрут. Та за цими маршрутами їздять вже не 33, а 18 перевізників. Складається враження, що КМДА просто знищує конкуренцію на ринку перевезень.

Все починається з аудиту. Першочергово треба перевірити технічний стан усіх маршруток та провести медичний огляд водіїв. Від цього залежить життя мільйонів українців. Розпочати треба з Києва та міст-мільйонників, і перейти до кожної області. І нарешті затвердити єдину державну політику щодо розвитку громадського транспорту.

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