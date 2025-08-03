Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Что означает ситуация над Черным морем?

После появления бомбардировщика Ту-22М3 над акваторией Черного моря произошли пуски ракет, а в Николаеве и Херсоне прогремели взрывы.

Я даже сейчас не готов вспомнить, когда в последний раз их (самолеты стратегической авиации, – 24 Канал) здесь видели. Это были тогда носители "Кинжалов", и в основном это были сигналы даже не для нас, а для тех событий, которые происходили в Средиземноморье. Поэтому та ситуация, которая была озвучена (появление бомбардировщика Ту-22М3, – 24 Канал), немного нестандартная,

– пояснил Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС также отметил, что сейчас эта ситуация анализируется.

К тому же, по его словам, над акваторией Черного моря наблюдается высокая активность российской авиации: ежесуточно фиксируют десятки вылетов самолетов, вертолетов и запусков различных типов дронов. Что касается наименования беспилотников, то это модели от старых до новейших образцов.

Россия также задействует широкий спектр авиационной техники – от устаревших самолетов Бе-12 и Бе-200 до современного истребителя пятого поколения Су-57. Каждый из них выполняет собственные задачи: часть применяют для разведки, часть – для патрулирования, а в противодронной борьбе преимущественно используют вертолеты.

Дмитрий Плетенчук добавил, что для нанесения ударов применяется тактическая авиация, "а вот стратегическая авиация – здесь нечастый гость".