Все эти годы "ДНР" делало вид, что они имеют свою армию. И там носились с этим "1 АК ДНР" – 1-м армейским корпусом.

Читайте также Ликвидировали высокопоставленного командира армии оккупантов Кутузова: в России траур

"Туман"

В начале там засветились какие-то местные вожди типа Стрелкова, Хакимзянов (что?) и куча полевых командиров подчиненных подразделений, которых пафосно снимали российские СМИ – Гиви", "Моторола", Ходаковский, "Жога", "Абхаз" и так далее. Но это такие себе тик-ток войска и все прекрасно понимали, что командуют всем россияне. Были позывные в прессе – "Туман" и "Купол".

Теперь стало ясно, что "Туман" – это Кутузов. То есть оказывается, что все эти годы так называемой "армией" так называемой "ДНР" руководил банальный российский кадровый генерал. И все было секретом, пока его не уничтожили.

На пафосе

Количество пафосных некрологов в российской печати по этому поводу просто зашкаливает. Но есть одно "но". Первые версии некрологов в некоторых СМИ имели упоминания о позывном "Тумане" и управлении 1 АК ДНР. Такой текст стоял в "Комсомольской Правде" еще 6 июня утром.

Зацитируем статью КП:

"Он командовал 1 армейским корпусом "ДНР" и попал в засаду на подступах к Лисичанску".

"Кутузов был командиром 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР". У него был позывной "Туман".

Скрины не горят (с)

Пропало все

А уже 7 июня текст просто убрали.

Либо бдительные читатели обратили внимание "товарища майора" на странные подробности биографии Кутузова, либо сами КП-шники решили убрать, потому что спалили контору.

Так или иначе, но текста нет, потому что, значит, странная карьера, когда российский генерал все эти годы служил в "ДНР". А штаб его откуда? А командиры рангом меньше? А техника откуда?