Одессу несколько дней подряд окутывает туман: метеоролог ответила, как долго продлится непогода
- В Одессе и области несколько дней подряд наблюдается туман, но с 11 ноября ожидается холодный фронт, что принесет дожди и прекращение туманов.
- Синоптики прогнозируют, что с 11 ноября в регионе будет северный и северо-западный ветер, что будет способствовать исчезновению туманов.
В Одессе и области уже несколько дней подряд ночью и утром образуется туман. Но совсем скоро регион накроет холодный фронт, что приведет к изменениям в погоде.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.
К теме Почти по всей Украине – дожди и туман: прогноз погоды на 10 ноября
Как долго в Одессе и области фиксируют туман?
Туманы в Одессе и области синоптики прогнозировали с 8 ноября. Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей писал, что на автодорогах региона ночью и утром местами ожидают слабый туман, видимость будет 500 – 1 000 метров.
Туман фиксировали вдоль побережья Одесской области с морем. 9 ноября синоптики из-за атмосферного явления и ухудшения видимости на автодорогах объявляли І уровень опасности, желтый.
Слабый туман также прогнозировали в Одессе на 10 ноября. На автодорогах области ночью и утром местами также был туман.
Ожидать ли туман в регионе в последующие дни?
Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская в комментарии 24 Каналу объяснила, что уже с 11 ноября в Одесской области будет проходить холодный атмосферный фронт.
"Он принесет нам (в Одесскую область – 24 Канал) дожди. И, по прогнозу, в Одессе ожидается значительный дождь", – объяснила метеоролог.
Тарнавская подчеркнула, что туманы в области в ночь на 11 ноября еще, возможно, будут, а в самой Одессе их уже ожидать не стоит.
Мы ожидаем, что будет ветер северный и северо-западный, поэтому уже думаю, что туманы прекратятся,
– отметила начальница отдела метеорологических прогнозов.
Поэтому с 11 ноября в Одесской области туманы постепенно уйдут.
Где еще ожидаются дожди в Украине в ближайшие дни?
В течение недели с 10 по 16 ноября в Украине ожидаются дожди и туман. На выходных осадков не прогнозируется, кроме возможных незначительных дождей в западных регионах.
11 ноября, дожди будут почти во всех областях Украины. К тому же в Одесской области возможны грозы.
Кстати, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью 24 Каналу, что ноябрь 2025 года в Украине будет характеризоваться повышенной влажностью. Но количество осадков останется в пределах нормы.