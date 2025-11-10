Одесу кілька днів поспіль огортає туман: метеорологиня відповіла, як довго триватиме негода
- В Одесі та області кілька днів поспіль спостерігається туман, але з 11 листопада очікується холодний фронт, що принесе дощі та припинення туманів.
- Синоптики прогнозують, що з 11 листопада в регіоні буде північний та північно-західний вітер, що сприятиме зникненню туманів.
В Одесі та області вже кілька днів поспіль вночі та вранці утворюється туман. Та зовсім скоро регіон накриє холодний фронт, що призведе до змін у погоді.
Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.
До теми Майже по всій Україні – дощі та туман: прогноз погоди на 10 листопада
Як довго в Одесі та області фіксують туман?
Тумани в Одесі та області синоптики прогнозували з 8 листопада. Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів писав, що на автошляхах регіону вночі та вранці місцями очікують слабкий туман, видимість буде 500 – 1 000 метрів.
Туман фіксували вздовж узбережжя Одеської області з морем. 9 листопада синоптики через атмосферне явище та погіршення видимості на автодорогах оголошували І рівень небезпечності, жовтий.
Слабкий туман також прогнозували в Одесі на 10 листопада. На автошляхах області вночі та вранці місцями також був туман.
Чи очікувати туман в регіоні у наступні дні?
Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська в коментарі 24 Каналу пояснила, що вже з 11 листопада в Одеській області буде проходити холодний атмосферний фронт.
"Він принесе нам (в Одеську область – 24 Канал) дощі. І, за прогнозом, в Одесі очікується значний дощ", – пояснила метеорологиня.
Тарнавська підкреслила, що тумани в області в ніч на 11 листопада ще, можливо, будуть, а в самій Одесі їх уже очікувати не варто.
Ми очікуємо, що буде вітер північний та північно-західний, тому вже думаю, що тумани припиняться,
– зазначила начальниця відділу метеорологічних прогнозів.
Тож з 11 листопада в Одеській області тумани поступово підуть.
Де ще очікуються дощі в Україні найближчими днями?
Протягом тижня з 10 по 16 листопада в Україні очікуються дощі та туман. На вихідних опадів не прогнозується, крім можливих незначних дощів у західних регіонах.
11 листопада, дощі будуть майже у всіх областях Україні. До того ж в Одеській області можливі грози.
До речі, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що листопад 2025 року в Україні характеризуватиметься підвищеною вологістю. Але кількість опадів залишиться в межах норми.