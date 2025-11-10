Укр Рус
10 листопада, 15:06
Одесу кілька днів поспіль огортає туман: метеорологиня відповіла, як довго триватиме негода

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Одесі та області кілька днів поспіль спостерігається туман, але з 11 листопада очікується холодний фронт, що принесе дощі та припинення туманів.
  • Синоптики прогнозують, що з 11 листопада в регіоні буде північний та північно-західний вітер, що сприятиме зникненню туманів.

В Одесі та області вже кілька днів поспіль вночі та вранці утворюється туман. Та зовсім скоро регіон накриє холодний фронт, що призведе до змін у погоді.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

До теми Майже по всій Україні – дощі та туман: прогноз погоди на 10 листопада 

Як довго в Одесі та області фіксують туман?

Тумани в Одесі та області синоптики прогнозували з 8 листопада. Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів писав, що на автошляхах регіону вночі та вранці місцями очікують слабкий туман, видимість буде 500 – 1 000 метрів.

Туман фіксували вздовж узбережжя Одеської області з морем. 9 листопада синоптики через атмосферне явище та погіршення видимості на автодорогах оголошували І рівень небезпечності, жовтий. 

Слабкий туман також прогнозували в Одесі на 10 листопада. На автошляхах області вночі та вранці місцями також був туман.

Чи очікувати туман в регіоні у наступні дні?

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська в коментарі 24 Каналу пояснила, що вже з 11 листопада в Одеській області буде проходити холодний атмосферний фронт. 

"Він принесе нам (в Одеську область – 24 Канал) дощі. І, за прогнозом, в Одесі очікується значний дощ", – пояснила метеорологиня. 

Тарнавська підкреслила, що тумани в області в ніч на 11 листопада ще, можливо, будуть, а в самій Одесі їх уже очікувати не варто. 

Ми очікуємо, що буде вітер північний та північно-західний, тому вже думаю, що тумани припиняться, 
– зазначила начальниця відділу метеорологічних прогнозів.

Тож з 11 листопада в Одеській області тумани поступово підуть.

Де ще очікуються дощі в Україні найближчими днями?

  • Протягом тижня з 10 по 16 листопада  в Україні очікуються дощі та туман. На вихідних опадів не прогнозується, крім можливих незначних дощів у західних регіонах.

  • 11 листопада, дощі будуть майже у всіх областях Україні. До того ж в Одеській області можливі грози. 

  • До речі, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що листопад 2025 року в Україні характеризуватиметься підвищеною вологістю. Але кількість опадів залишиться в межах норми.