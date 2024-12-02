Такие погодные условия будут удерживаться в течение половины дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Туман в Киеве
По данным синоптиков, сейчас видимость в столице – 200 – 500 метров.
Объявлен І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия приводят к нарушению движения транспорта.
У КГГА добавили, что водителям во время управления транспортным средством в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов: ️
- снизить скорость движения; ️ ️
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- ️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; ️ ️ ️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию; ️
- избегать резких маневров на дороге.
Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток,
– написали также в КГГА.