Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, в истории с санкциями против Тупицкого есть слабость.

Обратите внимание США ввели санкции против Андрея Портнова

"Черная метка" для Тупицкого

"С Тупицким – сложнее. Он тоже бьется в истерике, думает, что это фейковая информация (по санкциям – 24 канал), размещенная на официальном сайте Госдепа США. Здесь запрет въезда", – сказал Виталий Шабунин.

В то же время он добавил, что пока непонятно, из-за чего именно нервничает Александр Тупицкий. Шабунин предположил, что, возможно, речь идет об американской компании его жены, но там не было много денег.

Он понимает, что это (санкции США – 24 канал) – "черная метка", что в цивилизованном мире никто с ним больше не будет иметь дела. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

В то же время Виталий Шабунин отметил, что слабость истории с Тупицким в том, что запрет на въезд в США является не слишком значительной проблемой.

Тяжелее Портнову – Шабунин

По словам главы Центра противодействия коррупции, сейчас из-за санкций Соединенных Штатов Америки – тяжелее Андрею Портнову.

Согласно информации Виталия Шабунина, из-за подобных санкций США проблема не только с состоянием заграницей, но и в том, что ни один украинский банк не хочет иметь с подсанкционными лицами ничего общего.

Чтобы банк мог иметь транзакции с американским долларом (это большая часть транзакций банка) нужно иметь корреспондентский счет в американском. Если украинский банк обслуживает подсанкционное в США лицо, то у него могут быть проблемы с американскими коллегами. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Шабунин добавил, что в подобных экономических санкциях говорится даже не о доходах на Западе, а о проблемах с банковской системой уже в Украине.

Шабунин о последствиях санкций США: смотрите видео

Новые санкции США: коротко