Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, в истории с санкциями против Тупицкого есть слабость.
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"Черная метка" для Тупицкого
"С Тупицким – сложнее. Он тоже бьется в истерике, думает, что это фейковая информация (по санкциям – 24 канал), размещенная на официальном сайте Госдепа США. Здесь запрет въезда", – сказал Виталий Шабунин.
В то же время он добавил, что пока непонятно, из-за чего именно нервничает Александр Тупицкий. Шабунин предположил, что, возможно, речь идет об американской компании его жены, но там не было много денег.
Он понимает, что это (санкции США – 24 канал) – "черная метка", что в цивилизованном мире никто с ним больше не будет иметь дела.
В то же время Виталий Шабунин отметил, что слабость истории с Тупицким в том, что запрет на въезд в США является не слишком значительной проблемой.
Тяжелее Портнову – Шабунин
По словам главы Центра противодействия коррупции, сейчас из-за санкций Соединенных Штатов Америки – тяжелее Андрею Портнову.
Согласно информации Виталия Шабунина, из-за подобных санкций США проблема не только с состоянием заграницей, но и в том, что ни один украинский банк не хочет иметь с подсанкционными лицами ничего общего.
Чтобы банк мог иметь транзакции с американским долларом (это большая часть транзакций банка) нужно иметь корреспондентский счет в американском. Если украинский банк обслуживает подсанкционное в США лицо, то у него могут быть проблемы с американскими коллегами.
Шабунин добавил, что в подобных экономических санкциях говорится даже не о доходах на Западе, а о проблемах с банковской системой уже в Украине.
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Новые санкции США: коротко
- Соединенные Штаты ввели санкции против экс-регионала Андрея Портнова и его фонда. В США пояснили, что санкции ввели из-за того, что "Портнов наладил связи с судами и правоохранительными органами благодаря взяткам".
- В то же время санкции ввели против экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и его жены. О Тупицком говорится, что он "получил взятку в особо крупном размере во время своего пребывания на должности".
- В Центре противодействия коррупции объяснили, что его жена Ольга была помощницей экс-нардеп Александра Бобкова, который сотрудничает с российскими оккупантами. Кроме того, она владеет 67% капитала компании Vega Financial в США.