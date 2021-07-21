Такое мнение в интервью в программе "Первые лица" на 24 канале высказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Он заверил, что по Тупицкому открыто много уголовных производств, а потому нет оснований считать, что он может вернуться в КСУ.

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"Я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решения Большой Палаты Верховного Суда", – отметил Вениславский.

Есть 100% рычаги влияния со стороны президента Украины (чтобы не допустить этого – 24 канал),

– отметил нардеп.

По словам Вениславская, Тупицкий – одиозная личность, которая, по решению Совета нацбезопасности и обороны, представляет угрозу национальной безопасности Украины. Зеленский знает, как не допустить такого человека к выполнению важных функций в КСУ.

Интервью с Вениславским в программе "Первые лица": смотрите видео

Дело Тупицкого: коротко

Александру Тупицкому объявили о подозрении. Речь о даче ложных показаний и подкупе свидетеля. По информации следователей, это произошло в 2018 году в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова.

Свидетеля хотели заставить дать ложные показания по делу Зуевского энергомеханического завода.

Владимир Зеленский в конце 2020 года отстранил его от должности главы Конституционного Суда.

В марте 2021 года он вообще отменил указ Януковича о назначении Тупицкого.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала