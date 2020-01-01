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      Турборежим Верховной Рады: какие основные решения депутаты приняли в 2019 году

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      Политический год был насыщен новыми, порой неожиданными, лицами, громкими разоблачениями и важными решениями. В турборежиме парламент успел принять много. Про основные решения читайте в материале 24 канала.

      Со дня присяги депутатов Рады 9-го созыва украинцам пришлось изучить новое слово – "монобольшинство". Впервые в истории Украины ее сформировала одна партия – "Слуга народа". В первый же день выбрали правительство и отправили на рассмотрение в Конституционный суд кучу предложений президента: лишать мандата за прогулы и кнопкодавство, право граждан писать законопроекты, сокращение нардепов до 300.

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      Далее приняли закон об импичменте Президента сразу в двух чтениях – чем впервые нарушили регламент. Тогда прозвучала скандальная фраза о "зеленых человечках".

      Тогда же пришлось учить еще одно новое слово – "турборежим". Депутаты засиживались до глубокой ночи, голосовали законопроекты один за другим: разблокировали работу Антикоррупционного суда, перезапустили НАПК. И выполнили давнее обещание едва ли не всех предыдущих созывов – сняли депутатскую неприкосновенность. Проголосовали, чтобы эту статью убрали из Конституции.

      А вот президентские изменения в Уголовный кодекс стали первым документом, который Рада провалила. В чем же проблема? Чтобы полностью снять неприкосновенность с народных избранников, убрать статью из Конституции – мало. Чтобы правоохранители могли расследовать преступления депутатов, надо было изменить еще несколько законов.

      Что такое депутатская неприкосновенность?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. В теории предполагалось, что неприкосновенность должна способствовать эффективной работе депутатов и гарантировать, что ничто и никто не помешает им реализовывать свои права и обязанности. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она охраняла от немотивированных уголовных преследований.

      И именно в этом месте начались проблемы. Позже в "Слуге народа" разработали новый текст. И Рада приняла уже его. В партии власти назвали это полной отменой неприкосновенности, однако согласились с этим не все.

      Прошлись народные депутаты и по ведомствам – перезагрузили Государственное бюро расследований. После громких сливов записей разговоров Романа Трубы с руководителями Администрации Президента и давления на подчиненных – он был уволен.

      Роман Труба
      Роман Труба

      Под "турборежим" попала и Генпрокуратура. Теперь она Офис генпрокурора, а все работники ушли на переаттестацию. Перезагрузили депутаты и судебную реформу.

      А вот разочарованием для многих стал избирательный кодекс, который с учетом предложений Президента приняли перед новым годом. "Мажоритарку" отменили, а вот открытые списки стали более закрытыми, чем до вето президента. Хотя открыть их было основной его идеей.

      Зеленський, законопроект, зміни до виборчого законодавства, парламенсські вибори 2019, Верховна Рада

      Чуть ли не единственный вопрос, который обещали рассмотреть, но не успели – открытие рынка земли. За него обещают взяться уже после новогодних каникул. А вот в прошлом году в копилку важных решений еще попало предоставление статуса участников боевых действий добровольцам. А также закон о языке, который также был принят в 2019 году, хотя и предыдущим составом парламента.


      Сейчас большинство украинцев не поддерживают рынок земли / Инфографика 24 канала

      Что меняет закон о рынке земли?Сейчас проект закона, поддержанный Радой в первом чтении, отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Однако заработает рынок такой земли с 1 октября 2020 года. Документ также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец (однако этот запрет действует только до 1 января 2024 года).

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Рынок земли Оренда земли Прокуратура Киева Снятие неприкосновенности Слуга народа Верховная Рада
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