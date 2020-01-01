Турборежим Верховной Рады: какие основные решения депутаты приняли в 2019 году

Политический год был насыщен новыми, порой неожиданными, лицами, громкими разоблачениями и важными решениями. В турборежиме парламент успел принять много. Про основные решения читайте в материале 24 канала.

Со дня присяги депутатов Рады 9-го созыва украинцам пришлось изучить новое слово – "монобольшинство". Впервые в истории Украины ее сформировала одна партия – "Слуга народа". В первый же день выбрали правительство и отправили на рассмотрение в Конституционный суд кучу предложений президента: лишать мандата за прогулы и кнопкодавство, право граждан писать законопроекты, сокращение нардепов до 300.

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Далее приняли закон об импичменте Президента сразу в двух чтениях – чем впервые нарушили регламент. Тогда прозвучала скандальная фраза о "зеленых человечках".

Тогда же пришлось учить еще одно новое слово – "турборежим". Депутаты засиживались до глубокой ночи, голосовали законопроекты один за другим: разблокировали работу Антикоррупционного суда, перезапустили НАПК. И выполнили давнее обещание едва ли не всех предыдущих созывов – сняли депутатскую неприкосновенность. Проголосовали, чтобы эту статью убрали из Конституции.

А вот президентские изменения в Уголовный кодекс стали первым документом, который Рада провалила. В чем же проблема? Чтобы полностью снять неприкосновенность с народных избранников, убрать статью из Конституции – мало. Чтобы правоохранители могли расследовать преступления депутатов, надо было изменить еще несколько законов.

Что такое депутатская неприкосновенность?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. В теории предполагалось, что неприкосновенность должна способствовать эффективной работе депутатов и гарантировать, что ничто и никто не помешает им реализовывать свои права и обязанности. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она охраняла от немотивированных уголовных преследований.

И именно в этом месте начались проблемы. Позже в "Слуге народа" разработали новый текст. И Рада приняла уже его. В партии власти назвали это полной отменой неприкосновенности, однако согласились с этим не все.

Прошлись народные депутаты и по ведомствам – перезагрузили Государственное бюро расследований. После громких сливов записей разговоров Романа Трубы с руководителями Администрации Президента и давления на подчиненных – он был уволен.



Роман Труба

Под "турборежим" попала и Генпрокуратура. Теперь она Офис генпрокурора, а все работники ушли на переаттестацию. Перезагрузили депутаты и судебную реформу.

А вот разочарованием для многих стал избирательный кодекс, который с учетом предложений Президента приняли перед новым годом. "Мажоритарку" отменили, а вот открытые списки стали более закрытыми, чем до вето президента. Хотя открыть их было основной его идеей.

Чуть ли не единственный вопрос, который обещали рассмотреть, но не успели – открытие рынка земли. За него обещают взяться уже после новогодних каникул. А вот в прошлом году в копилку важных решений еще попало предоставление статуса участников боевых действий добровольцам. А также закон о языке, который также был принят в 2019 году, хотя и предыдущим составом парламента.



Сейчас большинство украинцев не поддерживают рынок земли / Инфографика 24 канала

Что меняет закон о рынке земли?Сейчас проект закона, поддержанный Радой в первом чтении, отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Однако заработает рынок такой земли с 1 октября 2020 года. Документ также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец (однако этот запрет действует только до 1 января 2024 года).