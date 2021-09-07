Неижпапа отметил, что это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии наших ВМС.
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По словам командующего ВМС Украины, все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков.
Это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов "Байрактар ТВ-2", которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны,
– рассказал Неижпапа.
Добавим, что корвет заложили на одном из судостроительных предприятий турецкого Стамбула. В целом строительство корвета типа ADA продолжается с 28 апреля 2021 года.
Согласно имеющимся договоренностям, в 2022 году корвет будет переправлено в Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВСУ.
В Турции заложили новый корвет для ВМС Украины / Фото ВМС ВСУ