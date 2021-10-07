В этом году сюда зима пришла необычно рано. Хотя снег и выпал пока только в горных регионах.

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Зима на востоке Турции

Снег выпал всего в районе Ардахан на северо-востоке Турции. Это недалеко от границы с соседней Грузией.

Снегопад был настолько неожиданным и сильным, что через него произошли перебои в движении транспорта на перевале Кизилгедик, соединяющий города Карс и Ардахан.

Город Ардахан на северо-востоке Турции: карта

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