В этом году сюда зима пришла необычно рано. Хотя снег и выпал пока только в горных регионах.
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Зима на востоке Турции
Снег выпал всего в районе Ардахан на северо-востоке Турции. Это недалеко от границы с соседней Грузией.
Снегопад был настолько неожиданным и сильным, что через него произошли перебои в движении транспорта на перевале Кизилгедик, соединяющий города Карс и Ардахан.
Город Ардахан на северо-востоке Турции: карта
Два одновременных сезона в Турции
- Погода фактически разделила страну на два разных сезона. Пока на северо-востоке уже слышать аромат зимы, на юго-западе до сих пор продолжается курортный сезон.
- Так, в курортной Анталии температура воздуха составляет 28 градусов. Между тем температура воды близка к 26 градусов. Поэтому туристы до сих пор являются частыми посетителями пляжей.