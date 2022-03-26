Впрочем, как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, страна готова принять их у себя. Об этом он сказал на Дохийском форуме, отвечая на вопросы американского канала SNBC.

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Турция приглашает российских олигархов, попавших под санкции

Так, те российские олигархи, которые сейчас пытаются спасти арестованное имущество, могут продолжить свою деятельность в Турции.

Мы вводим те санкции, которые одобрены ООН. Так что если кто-то из россиян хочет приехать в Турцию, он может приехать в Турцию, не проблема,

– заявил он.

Чавушоглу добавил, если этот бизнес будет легален и не будет противоречить международному праву, то он рассмотрит предоставление права на ведение бизнеса такому гражданину России.

Поводом для такого вопроса стало прибытие в Турцию двух роскошных яхт Романа Абрамовича, которые успел олигарх вывести из европейских портов.

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