Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об этом после встречи НАТО в Брюсселе.

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По его словам, ситуация в Украине ухудшается, однако Турция сохранит свое воздушное пространство открытым для РФ.

Чавушоглу добавил, что Турция и Россия контактируют на военном уровне, поэтому нужно убедиться, что турецкие суда могут безопасно возвращаться из портов в Черном море.

Он также сказал, что на следующей неделе Турция намерена собрать вместе министров иностранных дел России и Украины на дипломатическом форуме на юге Турции.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

  • Великобритания
  • Молдова
  • Финляндия
  • Северная Македония
  • Албания
  • Исландия
  • Канада (первое государство за пределами Европы)
  • Швейцария
  • США

И 27 государств Европейского Союза:

  • Польша
  • Чехия
  • Эстония
  • Румыния
  • Латвия
  • Литва
  • Словения
  • Ирландия
  • Болгария
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Германия
  • Швеция
  • Италия
  • Бельгия
  • Франция
  • Дания
  • Норвегия
  • Португалия
  • Греция
  • Мальта
  • Люксембург
  • Испания
  • Кипр
  • Словакия
  • Венгрия
  • Хорватия

Добавим, что в Украине 9 сутки идет война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.