Жители Турции смогут начать прививаться местным препаратом уже к концу 2021 года.

Создали новый прибор, который как занавес защищает от коронавируса

Наша вакцина Turkovac, получившая необходимые разрешения после длительного периода изучения и подготовки, является результатом наших усилий по защите страны от эпидемии наиболее эффективным способом,

– заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа подчеркнул, что Turkovac полностью турецкая разработка. По его словам, по некоторым показателям этот препарат "превосходит ряд зарубежных аналогов".

Когда начнется массовое производство Turkovac

Препарат уже начали производить на предприятии в провинции Шанлиурфа. Министр здравоохранения Турции сообщил, что массовое производство Turkovac начнется в ближайшее время.

Когда начнется вакцинация

Глава Минздрава страны заявил, что первые партии вакцины начнут поступать в медучреждения до конца 2021 года.

Что известно о турецкой вакцине против коронавируса