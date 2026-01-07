"Люди не нужны": у Украины появился шанс получить новое средство для сбивания дронов

Турецкая оборонная компания Baykar разработала реактивные беспилотные истребители Kizilelma, они малозаметны и способны выполнять функции ПВО. Фирма имеет свои производственные мощности в Украине, а этот вид дронов – украинский двигатель. Это готовая разработка, которая уже введена в серийное производство.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, выразив надежду, что это средство будет испытано в реальных боевых условиях в Украине для сбивания российских дронов-камикадзе.

Смотрите также Эксперт назвал наибольшую опасность модернизированных "Шахедов" с ПЗРК

На что способен Kizilelma?

Дрон-истребитель Kizilelma дешевле в эксплуатации и может справиться с задачей, которая не требует ведения очень сложного воздушного боя. "Шахед" – тихоходная маломаневренная цель. Беспилотник Kizilelma уже сбивал цели в полноценном воздушном бою во время испытаний.

На эту разработку стоит обратить внимание. Ведь когда в Украине задумываются над тем, чем сбивать "Шахеды", то возникает в ответ другой прагматичный вопрос – зачем на истребителях человек и почему надо привязываться именно к вертолетной платформе с пилотом внутри?,

– озвучил Катков.

По словам главного редактора военного портала, турецкая компания Baykar сделала для Украины очень много, в частности в начале полномасштабной войны бесплатно передала нашей армии беспилотники Bayraktar. Учитывая это Катков не исключает, что в направлении дронов-истребителей Kizilelma для сбивания "Шахедов" будут определенные сдвиги. Он убежден, что это средство усилит украинскую ПВО.

К тому же, как подытожил главред, турки сами заинтересованы в том, чтобы тестировать свои разработки в реальных боевых условиях. Ведь потом, имея выводы таких испытаний, компания повышает себе шансы получать новые заказы на изготовление этого вооружения.

Как Украина усиливает ПВО?