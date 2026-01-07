"Люди не потрібні": в України з'явився шанс отримати новий засіб для збиття дронів

Турецька оборонна компанія Baykar розробила реактивні безпілотні винищувачі Kizilelma, вони малопомітні й здатні виконувати функції ППО. Фірма має свої виробничі потужності в Україні, а це вид дронів – український двигун. Це готова розробка, яка вже введена у серійне виробництво.

Про це в етері 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, висловивши сподівання, що цей засіб буде випробуваний в реальних бойових умовах в Україні для збиття російських дронів-камікадзе.

Дивіться також Експерт назвав найбільшу небезпеку модернізованих "Шахедів" з ПЗРК

На що здатний Kizilelma?

Дрон-винищувач Kizilelma є дешевший в експлуатації і може справитись з завданням, яке не потребує ведення дуже складного повітряного бою. "Шахед" – тихохідна маломаневровна ціль. Безпілотник Kizilelma вже збивав цілі в повноцінному повітряному бою під час випробувань.

На цю розробку варто звернути увагу. Адже коли в Україні замислюються над тим, чим збивати "Шахеди", то постає у відповідь інше прагматичне питання – навіщо на винищувачах людина і чому треба прив'язуватися саме до вертолітної платформи з пілотом всередині?,

– озвучив Катков.

Зі слів головного редактора військового порталу, турецька компанія Baykar зробила для України дуже багато, зокрема на початку повномасштабної війни безоплатно передала нашому війську безпілотники Bayraktar. З огляду на це Катков не виключає, що у напрямку дронів-винищувачів Kizilelma для збиття "Шахедів" будуть певні зрушення. Він переконаний, що цей засіб посилить українську ППО.

До того ж, як підсумував головред, турки самі зацікавлені в тому, аби тестувати свої розробки в реальних бойових умовах. Адже потім, маючи висновки таких випробувань, компанія підвищує собі шанси отримувати нові замовлення на виготовлення цього озброєння.

Як Україна посилює ППО?