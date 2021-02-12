Вечером в четверг, 11 февраля, в турецком Измире бушевала непогода. Сначала провинция страдала от сильного ветра, потом начался смерч. Сейчас известно о 16 пострадавших.

Сильнейшим разрушениям подвергся район Чешме-Алачаты. Там непогода повредила десятки автомобилей. В порту затонули несколько лодок. Актуально На Закарпатье затопило целое село: машины едва ездят – видео последствий непогоды Детали Губернатор провинции Явуз Селим Кешгер рассказал, что сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Информации о погибших, к счастью, нет.

Значительный ущерб непогода нанесла местному порту. Там ветер опрокинул контейнеры и краны. В результате падения одного из кранов пострадали 9 человек.

На место происшествия прибыли спасатели и местные власти.

Политик Месут Эргин рассказал, что в результате шторма также пострадали "многие дома и здания предприятий Айвалика". Однако сейчас местные власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Также в результате непогоды пострадала провинция Чанаккале. Кроме шквальных порывов ветра, регион страдал от града. Ветер посрывал с домов крыши. Кроме того, пострадали десятки автомобилей.

Людей просят сохранять спокойствие и сообщать обо всех разрушениях и убытках в соответствующие учреждения. Непогода в Измире: смотрите видео Tufan #İzmir pic.twitter.com/b9wSqcj6T5 — Hakan (@___Samsunlu___) February 11, 2021 Güzel #İzmir’imize geçmiş olsun...



İzmir'de hortum ve fırtına nedeniyle can ve mal zararı gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim şehrimizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun inşallah. pic.twitter.com/AaUtIbYsni — Ceyda Bölünmez Çankırı | MaskeMesafe️Temizlik (@CeydaBC47) February 11, 2021