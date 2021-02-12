Десятки пострадавших: Турцию всколыхнул мощный смерч – видео
Вечером в четверг, 11 февраля, в турецком Измире бушевала непогода. Сначала провинция страдала от сильного ветра, потом начался смерч. Сейчас известно о 16 пострадавших.
Источник:Твиттер Селима Кьошгера
Сильнейшим разрушениям подвергся район Чешме-Алачаты. Там непогода повредила десятки автомобилей. В порту затонули несколько лодок.
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Детали
- Губернатор провинции Явуз Селим Кешгер рассказал, что сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Информации о погибших, к счастью, нет.
- Значительный ущерб непогода нанесла местному порту. Там ветер опрокинул контейнеры и краны. В результате падения одного из кранов пострадали 9 человек.
- На место происшествия прибыли спасатели и местные власти.
- Политик Месут Эргин рассказал, что в результате шторма также пострадали "многие дома и здания предприятий Айвалика". Однако сейчас местные власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
- Также в результате непогоды пострадала провинция Чанаккале. Кроме шквальных порывов ветра, регион страдал от града. Ветер посрывал с домов крыши. Кроме того, пострадали десятки автомобилей.
- Людей просят сохранять спокойствие и сообщать обо всех разрушениях и убытках в соответствующие учреждения.
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