Перелеты стали воспоминанием

Сейчас на месте аэропорта – плацдарм и выставка военной техники. О том, что это не так давно был действующий аэропорт, можно догадаться только по большим заасфальтированным площадям.

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От зданий не осталось ничего. И, тем не менее, при всех нестыковках туризм существует. Туризм ведь бывает разным – не только на Мальдивы перелетом без пересадок. Местный туризм. Тема стала бешено популярной в свете закрытых границ.

Корпоративные мероприятия, экскурсии школьников, коммерческие поездки – тема и запрос остались, а вот с реализацией стало сложно.



Так незатейливо рекламируют свои услуги местечковые турфирмы / Фото Ольги Черненко

Лошади и страусы

Из того, что осталось и работает, есть конезавод "Декурион" в Хрящеватом и рядом частная страусиная ферма. Конезавод знатный, известный еще до войны. И близко от Луганска, и красиво, и эмоционально.

Помимо проведения экскурсий, там можно заниматься, смотреть конные соревнования и содержать своих лошадей. Большие ангары, большие площади и остатки довоенной роскоши.

Особая тема на экскурсиях – как в 2014-м снаряд попал в ангары и лошади погибли, а после были на грани вымирания.

Без преувеличения, для очень многих это одно из немногих мест, где можно получить очень светлые эмоции. Там чисто, красиво, а общение с животными сделает счастливее любого скептика. С учетом того, что ехать больше особо некуда, место бешено популярно с апреля по ноябрь. В стоимость входного билета входит круг на лошади. По идее, там же можно заниматься иппотерапией.

Вместе с поездкой к лошадям почти всегда везут и к страусам. Страусиная ферма частная. То есть это вроде фермерского хозяйства, на которое предприимчивый хозяин стал пускать за деньги.

Экскурсия – это короткий рассказ о страусах с примесью рекламы (предлагают жир, мясо, яйца, магнитики). Но эмоций даже от такого мероприятия уйма. Летом разрешают кормить птиц травой, которую можно рвать там же. Дети счастливы, ехать близко, а хозяин – юморист ("я – мужчина с самыми большими яйцами в "республике").



После оккупации большинство жителей Луганска путешествуют только по окрестностях / Фото Ольги Черненко

Тур для луганских сомелье

Винодельня Савиных. Для многих вообще было открытием, что в Луганской области выращивают виноград и делают свое вино. Было все это и раньше, только особой популярностью стало пользоваться, когда перекрыли все границы.

А так – рассказ, вино, фото – все, как и положено по законам жанра. Нет, конечно, рядом гор и моря, но время показывает, что близкое видится на расстоянии.



Среди услуг, которые предлагают луганчанам, – выезды к водоему / Фото Ольги Черненко

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Вместо морских пляжей – запертные озера

Озера. Тоже тема последних восьми лет. Почти все закрыты для купания. Но при этом все купаются, потому что близко купаться больше негде. Вход платный. Дальше спектр услуг на выбор – с домиками, мангалами, с музыкой, катамаранами и кафе.

Обратите внимание! Особая ирония в том, что пляж может быть перетянут веревкой "Купание запрещено", но при этом все плавают и купаются, переступая через ограждение.



Реклама перевозок в окупированном Луганске / Фото Ольги Черненко

Остатки былой роскоши

Усадьба Мсциховского. Место красивое для фотографов и любителей колоритных фото. Это филиал музея, проводят там экскурсии и разрешают и устраивать пикники на территории парка.

Вместо входных билетов берут стройматериалами. Опять же за неимением чего-то другого радует и это, но раньше туда ездили только те, кто искал колоритные фото.

"Заграница"

Выезды в Донецк. Кто раньше мог бы подумать, что Донецк будут подавать под "соусом" туристических поездок. Парк кованых фигур, театр, аквапарк. И ведь ездят туда! Для многих это шанс что-то увидеть, хорошо провести выходные, подарить ребенку новые эмоции. Возят туда турфирмы и предприятия.



Автовокзал в Луганске "украсили" символикой боевиков / Фото Ольги Черненко

Посмотреть на оккупантов

Абхазия, Сочи, Санкт-Петербург. Кстати, часто это так и воспринимается. Экскурсии за пределы "республики" в зависимости от бюджета. Для многих цель и место зависят от бюджета. Кто-то едет в Сочи через турфирмы, кто-то – в Абхазию. Поездки – на праздники и в выходные, а все дополнительные суммы на твое усмотрение – банкет, экскурсия, купания и прочее.

Парк "Лого" в Ростове. Место настолько заезженное, что вряд ли о нем еще кто-то не знает. Выезжать рано, стоять в очередях на границе. Конечно, отдыхом назвать поездку, где только дорога занимает до 12 часов, сложно.

Все, кто имеет возможности и "чистый" паспорт, ездят дальше "республики". Летают из Ростова и Киева за рубеж, пьют водичку в Трускавце и купаются в Мертвом Море. Но появилось новое – о таких поездках говорят шепотом и только самым близким. Раньше такие выезды не скрывали, сейчас вряд ли будут хвастать фотографиями, чтобы не вызвать вопросов.

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