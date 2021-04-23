Турки показали уничтожение российских "Панцирей" беспилотником с украинским двигателем: видео
Турецкая оборонная компания Roketsan обнародовала видео с испытаниями беспилотника Akinci. В нем показали, в частности, как он уничтожает российскую технику.
Источник:Roketsan
Компания-разработчик Bayktar сообщила об успешных испытаниях дрона. Они состоялись накануне, 22 апреля.
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Корпорация Roketsan в своем ролике продемонстрировала, как беспилотник будет действовать против вражеской техники. Для этого выбрали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Анимационный ролик Roketsan: смотрите видео
Отметим, что ранее на российском телевидении показали видео, в котором беспилотник "Ланцет" уничтожает беспилотник Bayraktar с эмблемой воздушных сил Турции.
Что известно об Akinci
- Akıncı – один из первых проектов совместного предприятия, созданного "Укрспецэкспортом" и Baykar Defence. Двигатель для него изготовили в Украине.
- Впервые его представили во время выставки авиационной и аэрокосмической техники в Стамбуле еще в сентябре 2019 года.
- 12-метровый беспилотник нового поколения может подниматься на высоту до 12 000 метров, максимальная продолжительность полета – более 24 часов.
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