Турецкая оборонная компания Roketsan обнародовала видео с испытаниями беспилотника Akinci. В нем показали, в частности, как он уничтожает российскую технику.

Компания-разработчик Bayktar сообщила об успешных испытаниях дрона. Они состоялись накануне, 22 апреля.

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Корпорация Roketsan в своем ролике продемонстрировала, как беспилотник будет действовать против вражеской техники. Для этого выбрали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Анимационный ролик Roketsan: смотрите видео

Отметим, что ранее на российском телевидении показали видео, в котором беспилотник "Ланцет" уничтожает беспилотник Bayraktar с эмблемой воздушных сил Турции.

Что известно об Akinci