Сейчас, когда Кремль тратит сумасшедшие деньги на войну, а санкции только набирают обороты – россияне могут оказаться на грани голода. Об этом в эфире 24 канала рассказала ведущая 24 канала Екатерина Соляр.

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Тушонка – ценность

"Фото из России, которое меня сегодня удивило – тушенка с магазинным магнитом. В Украине такие обычно есть на черной икре или очень дорогом алкоголе", – сообщила Соляр.

Как подчеркнула ведущая, такие магниты цепляют на дорогие вещи, чтобы их не украли, не вынесли незаметно. Так что вполне вероятно, что магазин пошел на такой шаг, поскольку в России люди начинают воровать даже мясные консервы за 233 рубля.

Голод в России гораздо ближе

"Оказывается, голод в России чуть ближе, чем мы думали, поскольку цеплять на обычную тушенку магнитик…" – отметила Соляр.

Ведущая также заметила, что сам магнит, вероятно, стоит дороже, чем эти мясные консервы. В то же время напомнила, что в России уже были войны за сахар и женские средства гигиены.